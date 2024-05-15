Шохин ждет появления до ПМЭФ проекта налоговой реформы с параметрами

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Формирование обновленного правительства, скорее всего, не скажется на дискуссии о донастройке налоговой системы, первые консультации продут на следующей неделе, а непосредственно параметры изменения ставок налогов появятся, скорее всего, в конце мая и станут предметом обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом журналистам заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Мы рассчитываем, что в следующий понедельник у нас состоится глубокое обсуждение на площадке бюджетного комитета нового. Договоренности такие есть. И судя по всему, до конца следующей недели или до конца мая будут парламентские слушания по налоговой системе. Другое дело, что трудно ждать, что Минфин выложит на стол ставки. Но концептуально мы, наверное, будет готовы к этой дискуссии", - сказал он, отметив, что для бизнеса благоприятным является тот факт, что финансовый блок в правительстве не претерпел изменений (главой Минфина РФ переназначен Антон Силуанов).

Шохин напомнил, что конкретные параметры изменения налоговой системы, в том числе, в части повышения налога на прибыль и дальнейшей дифференциации ставки НДФЛ, должны быть зафиксированы в правительственном законопроекте. "Внесет ли Минфин этот проект закона на следующей неделе? Не уверен. Но к Питерскому форуму обязаны, потому что тогда обсуждать на Питерском форуме?" - считает президент РСПП.

Задачу донастроить налоговую систему с тем, чтобы сделать ее "более справедливой", перед правительством поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Бизнес в лице РСПП уже ранее высказывался, что видит справедливость в том, что повышение налогов не затрагивало инвестируемую часть прибыли компаний. Реализовать это можно, по мнению Шохина, через универсальный федеральный налоговый вычет (при этом существующий федеральный вычет будет расширен и включит в себя региональный), либо через систему компенсаций регионам, при которых они смогут сами предоставлять вычет компаниям.

"И если вычет будет существенным, компания, инвестирующая более половины чистой прибыли, не почувствует повышения ставок. Мы будем считать это справедливым", - резюмировал Шохин взгляд бизнеса на справедливость налогообложения.

Второй составляющей "справедливости" может стать "окрашивание" средств, поступающих в бюджет от повышения ставок по налогу на прибыль и НДФЛ для состоятельных граждан. В качестве примера он привел существующую систему выплат в фонд помощи детям с орфанными заболеваниями за счет дополнительных 2 процентных пункта ставки НДФЛ для физлиц с доходами выше 5 млн рублей.

В случае с налогом на прибыль, по словам Шохина, можно было бы "окрашивать" как саму прибыль (в той части, которая инвестируется, и не применять к ней повышенную ставку), так и дополнительные сборы - с тем, чтобы направлять их, например, на инфраструктурные проекты, такие как высокоскоростные железнодорожные магистрали и др. "Если будет реализована схема, что налог не распространяется на тех, кто инвестирует, можно придумать некий инфраструктурный фонд отдельно, или ФНБ даже, инвестиции в который будут освобождаться от налогов не только в части повышенных налогов, но может, и более существенно", - предложил он.

"Мы должны увидеть, что это не просто в котел, а это на цели, которые все, и более состоятельные граждане, и общество в целом, будут принимать как такую существенную поддержку бюджета по вопросам, которые условно говоря, достаточно острые и не решаются в текущем режиме", - пояснил Шохин.

В беседе с журналистами Шохин также напомнил о давнишнем тезисе РСПП о необходимости заблаговременно принимать решения о корректировке фискальной нагрузки, давая возможность проводить публичную дискуссию и после принятия решения адаптироваться к изменениям. "Учитывая, что мы от кризисных лет отходим, и у нас уже более менее система должна быть устойчивой, конечно, лучше все налоговые изменения принимать в весеннюю сессию. Это мечта Думы, но и наша мечта тоже. Мы понимаем, что какие-то оперативные коррективы неизбежны, но тогда надо принимать с учетом тех процедур, о которых я сказал (публичное обсуждение - ИФ)", - считает глава РСПП.