Глава РСПП Шохин согласен, что дифференциация НДФЛ назрела

По его мнению, она должна сопровождаться инвестиционными вычетами

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин согласен с необходимостью дифференцировать подоходный налог с учетом социальной справедливости, но сопровождать это вычетами, которые стимулировали бы граждан к долгосрочным инвестициям.

"В равной степени это касается и НДФЛ. Понимаем, что здесь дифференциация НДФЛ назрела, но мы хотели бы, чтобы это действительно было тоже связано с теми же инвестиционными вычетами для граждан, которые инвестируют, например, в долгосрочные бумаги", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он напомнил, что Госдума приняла законопроект о предоставлении вычетов гражданам, которые используют индивидуальные инвестиционные счета, долгосрочные сберегательные программы. "Эта работа действительно достаточно обширная, серьёзная. Здесь недостаточно просто повысить ставки для относительно состоятельных людей. Здесь много аспектов, в которых мы хотели бы поучаствовать", - отметил Шохин.

Он также отметил, что слова президента о необходимости предсказуемой и стабильной финансовой нагрузки, учитывающей социальную справедливость, касаются не только налога на доходы физических лиц, но и корпоративных налогов. "В частности, мы ставили вопрос, в том числе, и встречаясь с вами, Владимир Владимирович, о том, чтобы эта справедливость в уплате налогов выражалась в том, что кто больше инвестирует - тому больше должно быть и вычетов налоговых, инвестиционных", - сказал он.

У РСПП есть предложение, как сделать эти вычеты "более прозрачными, востребованными и действительно учитывающими не только инвестиции в основной капитал, но и в социальные проекты: в экологию, в территории присутствия, в социальные объекты". "Мы хотели бы по этим вопросам с Минфином, с Минэкономразвития, налоговой службой провести диалог", - сказал Шохин.

Путин в послании к Федеральному собранию 29 февраля предложил "продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов.

14 марта лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия и профильные ведомства подготовят предложения по модернизации налоговой системы в стране. Он добавил, что "это будет более сложная система, но она, естественно, более справедливая, если иметь в виду людей с невысокими доходами".