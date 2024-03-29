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Аксаков рассказал, как в Думе будут обсуждать налоговую реформу

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Созданная в Госдуме рабочая группа рассмотрит законодательные шаги по реализации послания президента, в том числе и вопросы справедливой дифференциации налогового бремени, сообщил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, группа в Госдуме создана под руководством первого вице-спикера Александра Жукова. "Комитеты будут привлекаться к работе над конкретными законодательными инициативами по своему профилю", - сказал Аксаков.

Он подчеркнул, что вопросы совершенствования налогообложения являются прерогативой комитета Госдумы по бюджету и налогам под руководством Андрея Макарова.

Депутат отметил, что ранее в СМИ со ссылкой на него прозвучала информация о том, что порогом отсечения при возможном введении прогрессивной шкалы налогообложения будет являться доход физического лица в размере от 1 млн рублей в год.

"Озвученные по этому поводу оценки являются гипотетическими, и выдавать их за конкретные предложения в корне неверно, - заявил он. - В своих публикациях некоторые СМИ проигнорировали ого‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ворку о том, что приведенные цифры являются условными, а вместо названного мною в качестве примера ежемесячного дохода в 1 млн рублей начали писать о годовом доходе".

В послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что налоговое бремя - как для компаний, так и для физических лиц - нужно более справедливо распределить в зависимости от уровня доходов. "Предлагаю продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал", - сказал он.

Анатолий Аксаков Владимир Путин Госдума Андрей Макаров Александр Жуков
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