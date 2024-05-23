Суд отказал ответчикам по делу "Макфы" в отмене обеспечительных мер

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска отказался удовлетворить ходатайства ответчиков об отмене обеспечительных мер, наложенных на активы АО "Макфа" и связанных с ним компаний, в рамках иска Генпрокуратуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Всего было подано более 20 заявлений от ответчиков. В удовлетворении ходатайств отказано. В отношении Чигинцева Н.Н. отменены обеспечительные меры", - сказал представитель суда.

Как говорила защита, одного из ответчиков привлекли к участию в деле в этом статусе ошибочно. "Решался вопрос о таком ответчике, как Чигинцев Николай Николаевич, который просто однофамилец членов семьи Белоусова и случайно попал в список ответчиков по этому делу", - говорил адвокат Вячеслав Плахотнюк.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", по делу выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург).

Также ответчиками были 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства, указывая на коррупционное происхождение бизнеса. В частности, по данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.

Сообщалось также, что процесс передачи предприятий группы "Макфа" в госсобственность начался 15 мая. По данным ЕГРЮЛ, все компании-ответчики в форме ООО перешли во владение Росимущества, в том числе управляющая компания АО "Макфа" - ООО "Управляющая компания "М-Групп" (Москва).

АО "Макфа" - основной участник бизнес-группы, которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В группу входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска. В 2017 году он был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.