Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Несколько домов повреждены в Севастополе при ночной атаке ВСУ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь пострадавших нет, осколки повредили несколько домов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он заявил, что муниципальные комиссии обходят поврежденные дома для оценки ущерба.

Губернатор добавил, что сотрудники коммунальных служб, специалисты спасательной службы Севастополя, пиротехники МЧС и Росгвардии обследовали и убрали уже практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для последующего уничтожения, однако призвал граждан в случае обнаружения таковых не трогать их и даже не подходить.

В ночь на воскресенье Развожаев сообщил о ракетной атаке на Севастополь. Позже Минобороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией Крыма девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.

Крым Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК сообщил о семи сошедших с рельсов вагонах в Красноярском крае

Паводок в России

Иртыш в тюменском селе Большой Карагай за сутки поднялся на 10 см

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга

Славянский НПЗ на Кубани приостановил работу после атаки дронов

Пять вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае

Шесть беспилотников упали на территорию Cлавянского НПЗ на Кубани

Президент РАН академик Красников: через тернии к звездам!

Президент РАН академик Красников: через тернии к звездам!

Пожар на складе с полиэтиленом в Петербурге потушен

Паводок в России

Подъем воды в Иртыше в Омской области остановился

Подъем воды в Иртыше в Омской области остановился
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили над Крымом девять ракет ATACMS

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });