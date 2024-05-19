Несколько домов повреждены в Севастополе при ночной атаке ВСУ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь пострадавших нет, осколки повредили несколько домов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он заявил, что муниципальные комиссии обходят поврежденные дома для оценки ущерба.

Губернатор добавил, что сотрудники коммунальных служб, специалисты спасательной службы Севастополя, пиротехники МЧС и Росгвардии обследовали и убрали уже практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для последующего уничтожения, однако призвал граждан в случае обнаружения таковых не трогать их и даже не подходить.

В ночь на воскресенье Развожаев сообщил о ракетной атаке на Севастополь. Позже Минобороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией Крыма девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.