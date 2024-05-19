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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ракетная атака на город отражена.

"Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Ранее Развожаев сообщал, что, по данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры в результате атаки не зафиксировано.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
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