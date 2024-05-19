Силы ПВО за ночь сбили над Крымом девять ракет ATACMS

61 беспилотник сбит над тремя регионами РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник ВСУ, из них 57 дронов уничтожено над Кубанью.

"Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 57 БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении министерства.