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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:34

Силы ПВО за ночь сбили над Крымом девять ракет ATACMS

61 беспилотник сбит над тремя регионами РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник ВСУ, из них 57 дронов уничтожено над Кубанью.

"Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 57 БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Краснодарский край Крым Белгородская область
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