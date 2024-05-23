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Минобрнауки вновь проверит Институт экспериментальной медицины после жалоб на руководство

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ планирует провести выездную проверку в Санкт-Петербургском Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) после открытого письма сотрудников с требованием отправить в отставку и.о. главы института Сергея Шевченко, несмотря на то, что ведомство не обнаружило достоверных сведений о нарушениях в обращении научного коллектива, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

"Обращения коллектива учреждения, направленные в адрес президента РФ и правительства РФ, не содержат конкретных фактов нарушений, а доводы не подкреплены достоверными сведениями и документами. Тем не менее, в настоящее время Минобрнауки России прорабатывает вопрос проведения выездной проверки, в том числе по вопросу соблюдения в институте трудового законодательства и иных нормативных правовых актов", - сообщили в ведомстве.

22 марта 2023 года трудовые отношения с директором Института экспериментальной медицины Александром Дмитриевым были прекращены в связи с истечением срока трудового договора. 23 марта 2023 года исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен Сергей Шевченко.

В конце апреля 2024 года сотрудники института написали открытое письмо, в котором выступили против Шевченко. "Работу в ФГБНУ "ИЭМ" С.Б. Шевченко, не имевший реально никакого собственного опыта руководства научной организацией, начал с агрессивной политики по отношению к коллективу Института", - сообщается в письме.

20 подписавших его научных сотрудников обвиняют Шевченко в сокращении зарплат, кумовстве, превышении должностных полномочий, приостановке некоторых важных для института исследований. Кроме того, Шевченко, согласно открытому письму, вмешивался в выборы директора института, а также сократил ученый совет в два раза – с 40 до 20 членов. Авторы письма настаивали на немедленном прекращении полномочий Шевченко в качестве нового и.о.

В знак несогласия с политикой нового главы ряд сотрудников ИЭМ покинул свои посты. Письмо подписали 20 человек, среди них академики и члены-корреспонденты РАН, главы отделов и лабораторий института.
Сергей Шевченко в 2020-2021 годы был исполняющим обязанности вице-губернатора по социальным вопросам Владимирской области.

Институт экспериментальной медицины был основан принцем Ольденбургским в 1890 году и является старейшим научно-исследовательским учреждением медико-биологического профиля в России. Одним из его известнейших ученых был Нобелевский лауреат, физиолог Иван Павлов.

Минобрнауки РАН Институт экспериментальной медицины ИЭМ Сергей Шевченко
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