Комитет Думы предложил нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ на уровне около 150 тыс. руб.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нижний порог при установке прогрессивной шкалы НДФЛ может составить не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по РФ, следует из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по донастройке налоговой системы.

"Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан. Поэтому, проанализировав все предложенные варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации. При этом необходимо также учитывать, что порог для применения налога на профессиональный доход составляет 2,4 млн. руб. в год или 200 тыс. руб. в месяц", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Госдумы.

Согласно данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате, в целом по экономике РФ в январе она составила 75 034 руб., в феврале - 78 432 руб.