Рабочие IT-технологии оказались Россельхознадзору полезнее плановых проверок

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Активное использование в работе IT-технологий позволяет Россельхознадзору более эффективно проводить контрольную работу, чем плановые проверки, заявил руководитель службы Сергей Данкверт во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы сегодня можем вполне обходиться без плановых проверок, потому что они нам не дают практически тех результатов, которые мы имеем благодаря анализу получаемой информации", - сказал он.

Данкверт сообщил, что используемые службой информационные технологии "позволяют оценить массу вопросов, связанных с соотношением производства и потребления в регионе, дают возможность рейтинговать поставщиков подконтрольной продукции по вопросам фальсификации, безопасности, выявлять лишних посредников, альтернативных производителей, альтернативных поставщиков".

"Это все сегодня работает, это все мы можем показать для каждого региона. Что касается непосредственно участия искусственного интеллекта в нашей работе, то, запустив первые пять модулей, мы увеличили в 13 раз за сопоставимый промежуток времени эффективность принятия мер административного профилактического характера", - заявил он.

По его словам, искусственный интеллект существенно облегчает работу сотруднику, который анализирует те или иные факты. Например, помогает выявлять случаи, когда объем производства сырья не соответствует объему выработанной продукции; тип сырья не соответствует типу продукции и др. "Сегодня этот анализ нам позволяет значительно сократить время на то, чтобы правильно реагировать на всевозможные нарушения", - сказал глава службы.

"Исходя из этого, мы оцениваем и новые транспортные коридоры - на Китай, Иран, Турцию. В результате у нас теперь гораздо больше возможностей для развития, чем было. В этих транспортных коридорах сегодня значительно увеличились поставки, - сообщил Данкверт. - Поставки овощей и фруктов выросли практически из всех стран, в том числе стран ЕАЭС. Из Армении, допустим, практически в два раза. Значительно увеличились поставки из Турции, Ирана, других стран".

По его словам, Россельхознадзор это предусматривал и заранее принял меры к тому, чтобы наладить эффективный контроль. "Если все контролировать на границе, то зачастую просто невозможно нормально въехать в страну. Поэтому мы переносили контроль на ту сторону, а здесь - на склады временного хранения, чтобы на границе не было простоя транспорта. И эти наши действия себя оправдали", - считает он.

Говоря о земельном надзоре, Данкверт сообщил, что в прошлом году он позволил ввести в оборот 350 тысяч га. "Это дает возможность наращивать производство", - сказал он.