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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Песков назвал слова Байдена о главной роли США в победе над фашизмом попыткой извратить историю

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что американским военным принадлежит главная роль в победе над фашизмом, отметили общую историческую безграмотность на Западе и назвали это попыткой трансформировать историю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям", комментируя соответствующие заявления, отметил, что "по-прежнему влияние США велико, это крупнейшая экономика в мире, страна, которая так или иначе влияет на то, что происходит на всех континентах, и нужно в данном случае трезво оценивать ситуацию".

"Но что касается памяти о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, то я даже не буду сейчас говорить про президента США, если провести социологию в европейских странах, знает ли молодое поколение, скажем, младше чем 30 лет, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, я не думаю, что из 100 пять человек ответят на этот вопрос, они просто не знают, их этому не учили", - сказал Песков.

И продолжил: "А сейчас к этой дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории, стереть оттуда все, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма".

Это общее неведение и незнание, добавил он. "А руководители стран, они, собственно, идут в этом тренде, повторяя все то же самое", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что это чудовищная ситуация. "Лишая своих людей знания об истории, они заведомо лишают своих людей понимания будущего и понимания тех опасностей, которые их народы могут ждать в будущем, возрождение того же фашизма в европейских странах, ультраправых и так далее. Не зная прошлого, ты не можешь оценить нынешней опасности, поэтому они играют с огнем, а нам, опять же, надо делать свое дело, нести эту правду, это очень сложная ежедневная кропотливая работа, нам надо рассказывать о том, что сделал советский народ. Ни один народ мира пока такого не делал, такого самопожертвования, ни она страна мира не теряла столько людей", - добавил он, подчеркнув, что последствия этих потерь переживаются до сих пор.

Дмитрий Песков Джо Байден США
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