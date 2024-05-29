Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день, если в помещении больше 28,5 градусов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Московское управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градусов, сообщается на сайте ведомства.

"При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24-25 градусов. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градусов, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов - на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градусов - на четыре часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность периодов непрерывной работы на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градусов должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная допустимость нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов со специальной одеждой и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной одежды.

В ведомстве подчеркнули, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным. "Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует в целях профилактики обезвоживания организма правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков и чая плюс 10 - 15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков, соков, витаминизированных напитков или кислородно-белковых коктейлей.