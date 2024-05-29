Воду будут раздавать на ж/д станциях Москвы в самые жаркие часы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут раздавать питьевую воду с 29 по 31 мая в связи с жарой, сообщили в ЦППК.

"В ближайшие дни в Москве и области обещают 28-30 градусов жары, поэтому мы раздаем питьевую воду на вокзалах и крупных станциях. Взять стаканчик с водой можно у наших сотрудников с 29 по 31 мая (среда - пятница) в самые жаркие часы дня - с 14:00 до 17:00", - говорится в телеграм-канале ЦППК.

Уточняется, что попить воды можно на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах, а также на станциях Выхино, Железнодорожная, Мытищи, Подольск, Раменское и Тушинская.