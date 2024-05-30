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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Экс-министр спорта Олег Матыцин утвержден внештатным советником премьера РФ

В новом качестве Матыцин продолжит курировать спорт

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства.

Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе кабмина.

В новом качестве Матыцин продолжит курировать спорт. В его ведении будут, в том числе вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

Олег Матыцин Михаил Мишустин
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