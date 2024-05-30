Экс-министр спорта Олег Матыцин утвержден внештатным советником премьера РФ

В новом качестве Матыцин продолжит курировать спорт

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства.

Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе кабмина.

В новом качестве Матыцин продолжит курировать спорт. В его ведении будут, в том числе вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.