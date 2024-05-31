Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В составе президиума 21 человек.

В него входят: Мишустин, первый заместитель председателя правительства РФ; Денис Мантуров, зампредседателя кабинета министров Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко - зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства РФ, заместители премьер-министра Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев.

В президиум вошли заместитель председателя кабинета министров - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, заместители председателя правительства Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

В составе президиума также глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Минюста Константин Чуйченко.

"Признать утратившим силу постановление правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 347 "06 образовании Президиума Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2104)", - говорится в документе.