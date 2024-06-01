Что произошло за день: суббота, 1 июня

Подробности расследования дела о теракте в Crocus, новое нападение активистов на картину и ДТП с главой Минздрава Камчатки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончался депутат, исследователь Арктики Артур Чилингаров. Ему было 84 года.

- По делу о теракте в Crocus City Hall арестованы 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде. "Коммерсант" писал, что под подписку о невыезде были отпущены два сотрудника концертного зала, которые стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это дело расследуется вместе с делом о теракте и связано с организацией охраны здания.

- Глава Минздрава Камчатки получил тяжелые травмы в ДТП. Александр Гашков госпитализирован с переломами.

- Российские военные нанесли групповой удар по энергетическим объектам Украины и местам хранения западной военной техники. Также поражены арсеналы хранения западного вооружения.

- Температура в июне почти на всей территории России будет около нормы. По прогнозам Гидрометцентра, выше нормы она ожидается в Северо-Западном федеральном округе, а ниже - на западе Сибири.

- Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее. Музей Орсе пока не дает комментарии о состоянии полотна, которое не было закрыто стеклом.

- Тольяттинский клуб "Акрон" вышел в РПЛ. Екатеринбургский "Урал" одержал победу во втором стыковом матче за право остаться в высшей лиге со счетом 2:1. Однако этого результата уральцам не хватило, и они вылетели в ФНЛ. "Пари НН" обыграл "Арсенал" и остался в РПЛ.