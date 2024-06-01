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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Температура в июне почти на всей территории России будет около нормы

Температура в июне почти на всей территории России будет около нормы
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В большинстве регионов России температура в июне будет около нормы, выше нормы она прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, а ниже - на западе Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выше нормы температура будет в Северо-Западном федеральном округе - в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Калининградской, Архангельской областях.

Ниже нормы температура в июне будет в западной Сибири - в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области и на значительной территории запада Красноярского края.

"Даже в ближайшие дни там температура будет с заморозками. Это касается и Урала - Свердловской, Челябинской областей. В Омской, Томской, Новосибирской областях температура ночью будет опускаться даже до -5 градусов", - добавил Вильфанд.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что дефицит осадков прогнозируется на самом юге европейской части страны - на юге Южного и на юге Северо-Кавказского федеральных округов. Также дефицит осадков будет в Якутии, на части территории Магаданской области и в северной половине Красноярского края.

Избыток осадков прогнозируется в северной половине европейской части России, а именно в Северо-Западном федеральном округе, а также на юге Сибири - Алтайском крае, Кемеровской области, юге Красноярского края, Хакасии и в юго-западных районах Иркутской области. Также избыток осадков прогнозируется на самом юге Хабаровского края, в Приморском крае и частично на Чукотке.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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