Путин заявил, что решения об ударах ракетами ATACMS по ВС РФ принимаются США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения об ударах оперативно-тактическими ракетами ATACMS и крылатыми ракетами Storm Shadow по российским целям принимаются США и Великобританией, а украинская сторона участвует только в выборе цели.

"Формируется полётное задание и практически вводится оно только теми, кто поставляет это оружие. Если это ATACMS, значит, это делает Пентагон. Если Storm Shadow, значит, это делают британцы ", - сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

По его словам, военнослужащие ВСУ, в свою очередь, принимают решение только в выборе цели.

"Они могут сказать, какая цель для них является приоритетной и необходимой. Но они не решают, наносить удар по этой цели или нет", - добавил президент.