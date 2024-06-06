Юбилейный книжный фестиваль "Красная площадь" начинает работу в четверг

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Книжный фестиваль "Красная площадь", который в этом году отмечает свой 10-летний юбилей, начинает работу у стен Кремля в четверг и продлится в течение четырех дней до воскресенья, 9 июня, включительно.

Гостей фестиваля, на котором в этом году свои новинки представят около 400 издательств, ждут около 500 событий, в том числе дискуссии, круглые столы, встречи с авторами, концерты и литературные чтения.

"Своих читателей ждут более 100 тысяч книг художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. По традиции книги на Фестивале будут стоить на 20% дешевле, чем в книжных магазинах", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Фестиваль развернется на 13 тематических площадках - "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "Библиотека", "Малая сцена", "Музейная линия", "Комиксы", "Антикварная и букинистическая книга", "История Отечества", "Литературная гостиная", "Пространство чтения: будущее книги" и на "Главной сцене".

К 225-летию со дня рождения Пушкина 6 июня в 12:00 фестиваль откроет Концерт для хора "Пушкинский венок" Георгия Свиридова в исполнении Государственной академической хоровой капеллы России им.Юрлова. События, посвященные поэту, в этом году будут проходить во все дни фестиваля.

Стихи Пушкина у памятника поэту 6 июня прочтет народная артистка РСФСР Ирина Купченко, а национальные поэты из различных уголков России исполнят его произведения на родных языках, в том числе на мансийском, лезгинском, мокшанском, вепсском, удмуртском.

В рамках фестиваля в Год семьи в РФ будет дан старт Всероссийскому конкурсу коротких видеороликов "Читаем всей семьей", который призван возродить традицию семейного чтения, а также создать пространство для диалога ребенка и взрослого.

Также к 10-летию фестиваля его организаторы подготовили фотопроект "Читающая Россия. От актера до шахтера", заглянув в библиотеки самых разных по профессии людей. Фотопроект будет представлен на всех экранах фестиваля, книги, так же ставшие героями акции, можно будет приобрести на "Красной площади".

Председатель оргкомитета фестиваля Владимир Толстой ранее напомнил о плеяде фронтовых писателей, "которые родились, как на подбор сто лет назад - в 1924 году". "Уже прошли юбилеи у Юрия Бондарева, Виктора Астафьева. Сейчас, в эти дни и Василь Быков, и Владимир Богомолов, Юлия Друнина, юбилей Булата Окуджавы, Николай Старшинов. Это поразительно: один год дал такое невероятное созвездие блестящих прозаиков и поэтов. И это тоже будет на площадке фестиваля", - отметил он.

X Книжный фестиваль "Красная площадь" будет открыт для посетителей 6 июня и 9 июня - с 10:00 до 22:00, 7 и 8 июня площадка будет работать на полчаса дольше - с 10.00 до 22:30. Ознакомиться с программой фестиваля можно на его сайте. Вход свободный.