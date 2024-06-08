Три села в Белгородской области атакованы украинскими дронами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА, во всех случаях обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"В Белгородском районе сразу в двух селах выявлены повреждения после атак дронов. В селе Петровка осколками посечены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. В селе Ясные Зори беспилотником атакован храм - в здании повреждена кровля", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, село Тишанка Волоконовского района было дважды атаковано украинскими дронами. В результате удара первого беспилотника на территории нежилого домовладения произошло возгорание хозпостройки, жители соседних домов оперативно потушили пожар. Второй БПЛА атаковал легковой автомобиль, у транспортного средства осколками посечены стекла.

На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, отметил глава региона.