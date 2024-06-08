Белгородская область подверглась воздушной атаке ВСУ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинской воздушной атаке в городе Шебекино и прилежащем округе.

Как он написал в своем телеграм-канале в субботу, по предварительной информации, пострадавших нет.

По данным Гладкова, на территории Шебекинского городского округа в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи. Без электроэнергии временно остаются поселки Красное, Ленинский и села Вознесеновка и Нежеголь.

Губернатор региона добавил, что в городе Шебекино в результате прилета боеприпаса были повреждены кровли и фасады частных домов.