Умер заместитель главного редактора АГН "Москва" Александр Малютин

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Заместитель главного редактора агентства городских новостей (АГН) "Москва" Александр Малютин умер в возрасте 60 лет, говорится в сообщении на сайте СМИ.

"Александр Малютин скончался 10 июня в возрасте 60 лет после перенесенного инсульта", - говорится в сообщении на сайте агентства.

В агентстве "Москва" Малютин работал со дня основания, с 2014 по 2023 год занимал пост главного редактора, а в 2024 году перешел на должность заместителя главного редактора. Как отмечают в АГН, Малютин 10 лет вдохновлял редакцию, "мог бы сделать больше, но ушел слишком рано". Редакция выразила соболезнования всем, кто работал вместе с ним, его родным и близким.

Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске, учился в Ленинграде, где окончил ЛГУ им.Жданова, кафедру статистического моделирования, позднее - Военную академию тыла и транспорта. Карьеру журналиста начал в издательском доме "Коммерсантъ", где работал с 1992 по 1999 год, затем работал в российской версии журнала Forbes, в Газете.Ru, в SmartMoney и других СМИ. С апреля 2011 по июнь 2012 года и с августа по декабрь 2013-го занимал пост главного редактора "Известий", говорится в сообщении.