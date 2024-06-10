Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Умер заместитель главного редактора АГН "Москва" Александр Малютин

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Заместитель главного редактора агентства городских новостей (АГН) "Москва" Александр Малютин умер в возрасте 60 лет, говорится в сообщении на сайте СМИ.

"Александр Малютин скончался 10 июня в возрасте 60 лет после перенесенного инсульта", - говорится в сообщении на сайте агентства.

В агентстве "Москва" Малютин работал со дня основания, с 2014 по 2023 год занимал пост главного редактора, а в 2024 году перешел на должность заместителя главного редактора. Как отмечают в АГН, Малютин 10 лет вдохновлял редакцию, "мог бы сделать больше, но ушел слишком рано". Редакция выразила соболезнования всем, кто работал вместе с ним, его родным и близким.

Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске, учился в Ленинграде, где окончил ЛГУ им.Жданова, кафедру статистического моделирования, позднее - Военную академию тыла и транспорта. Карьеру журналиста начал в издательском доме "Коммерсантъ", где работал с 1992 по 1999 год, затем работал в российской версии журнала Forbes, в Газете.Ru, в SmartMoney и других СМИ. С апреля 2011 по июнь 2012 года и с августа по декабрь 2013-го занимал пост главного редактора "Известий", говорится в сообщении.

Александр Малютин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ начал неделю с падения до 3180 пунктов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ начал неделю с падения до 3180 пунктов по индексу МосБиржи
ПМЭФ-2024

Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

Опытный образец частично импортозамещенного SJ-100 приступил к летным испытаниям

Купальный сезон начался на черноморском побережье

Купальный сезон начался на черноморском побережье

Brent подорожала до $79,87 за баррель

Вор в законе Шишкан получил пожизненный срок по делу о бандитизме и убийствах

Вор в законе Шишкан получил пожизненный срок по делу о бандитизме и убийствах

Ритейлер "Дикси" начал тестировать формат ультрамалых магазинов

Ритейлер "Дикси" начал тестировать формат ультрамалых магазинов

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });