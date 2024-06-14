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Что произошло за день: пятница, 14 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия делает еще одно "реальное мирное предложение" Украине, заявил Владимир Путин, выступая в МИДе. Москва требует нейтрального, внеблокового и неядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации. По словам президента, Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Киев объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО.

- В Шебекине в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажки. При этом пострадали пять человек, разбор завалов продолжается.

- Coca-Cola решила вновь зарегистрировать товарные знаки в РФ. Американский производитель безалкогольных напитков, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.

- Суперкомпьютер назвал Францию фаворитом начинающегося чемпионата Европы по футболу. Шансы на итоговый успех французов суперкомпьютер статистической компании Opta оценил в 18,4%. В топ-5 претендентов, согласно оценке суперкомпьютера, входят Англия (17,9%), Германия (14,5%), Португалия (11,1%), Испания (10,3%).

- Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира третий год подряд. При этом бренд Apple стал первым брендом, стоимость которого превысила отметку в $1 трлн.

- Акционеры Tesla вновь высказались в поддержку выплаты главе компании Илону Маску вознаграждения на сумму $56 млрд. Они также поддержали перенос регистрации Tesla из Делавэра в Техас.

- Многократная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова получила статус нейтрального атлета, позволяющий ей выступить в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

- Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион элитных шампанских вин. Аукционный дом выставит на торги в Париже около 1,5 тысяч бутылок винтажного шампанского из коллекции тайваньского миллиардера Пьера Чэня.

- Голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен". Соглашение рассчитано до лета 2029 года. По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 18 млн евро.

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