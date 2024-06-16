Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Загорное Запорожской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские войска заняли село Загорное в Запорожской области, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", - сообщили в ведомстве.

Группировка "Восток" также нанесла удары по военнослужащим и технике ВСУ в районах Новоселковки Запорожской области, Урожайного и Владимировки (ДНР).

"ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что за сутки подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по украинским военным и технике в районах Волчанска, Синельниково и Волчанских Хуторов Харьковской области, а также отразили три контратаки, в результате чего ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, два танка, гаубицы М198 и Д-30, станцию РЭБ "Буковель-AD", а также три склада боеприпасов.

По данным Минобороны РФ, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по украинским силам в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР); потери ВСУ за сутки составили до 500 военнослужащих, две боевые бронемашины, гаубица Д-30 и три станции РЭБ "Нота".

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово (ДНР). В течение суток отражены четыре контратаки формирований 33-й, 41-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны", - сказали в министерстве.

В Минобороны заявили, что противник потерял до 380 военнослужащих, а также танк Leopard, две боевые бронемашины "Козак", два орудия М119.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новгородское, Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Новоселовка Первая, Сокол и Камышевка (ДНР), отражены четыре контратаки ВСУ.

"Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины Humvee и MaxxPro производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", пять 122 мм гаубиц Д-30, а также 105 мм орудие М119 производства США", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по военным и технике украинских подразделений в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Покровское, Никополь Днепропетровской области и Осокоровка Херсонской области.

Как заявили в министерстве, "потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 85 мм пушка Д-44".