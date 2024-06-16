В Кремле рассчитывают, что в Киеве подумают над мирным предложением Путина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что в Киеве найдутся "трезвые головы", которые подумают над мирной инициативой России, не дожидаясь ухудшения ситуации.

"У меня нет сомнений, что она (мирная инициатива) будет очень внимательно рассматриваться. (...) Даже если такие политики как Зеленский будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в киевском режиме найдутся какие-то более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся еще дальше", - сказал он в интервью журналисту "России-24" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого он опубликовал в своем телеграмм-канале.

Песков заявил, что на швейцарской конференции по украинскому урегулированию "не будет идти речи о мире". "Там не будет поиска мирного урегулирования с учетом интересов всех сторон. О мире там не будут говорить. Вот в чем дело", - сказал пресс-секретарь президента.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Россия требует нейтральный, внеблоковый и неядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, заявил Путин. Он отметил, что необходима отмена всех антироссийских санкций. При этом Путин заявил, что реалии на земле будут и дальше меняться не в пользу Киева, и условия для начала переговоров будут другими.

Песков сказал журналистам в минувшую пятницу, что сформулированные главой государства новые предложения для разрешения украинского кризиса сроков принятия не имеют, но киевскому режиму стоит над ними задуматься, ситуация на фронте меняется динамично.