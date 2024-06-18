Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство ряда федеральных проектов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями по кураторству ряда федеральных проектов.

Так, вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать следующие федеральные проекты: "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Искусственный интеллект", "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли", "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабинета министров.

В пресс-службе правительства пояснили, что все эти проекты входят в нацпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".

Григоренко также поручены федеральные проекты "Доступ в интернет", "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн", "Электронный документооборот", "Подготовка кадров для ИТ", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Цифровая трансформация".

В свою очередь, вице-премьер Виталий Савельев будет курировать входящие в нацпрограмму "Беспилотные авиационные системы" федеральные проекты "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем", "Кадры для беспилотных авиационных систем", "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем", "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих".

Кроме того, ему поручено кураторство федеральных проектов "Развитие морских портов", "Развитие Северного морского пути", "Развитие региональных аэропортов", "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна".

Савельев также займется проектами "Круглогодичный Севморпуть", "Беспилотные логистические коридоры", "Автономное судовождение", сформированные на основании инициатив социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".

Вице-премьер Марат Хуснуллин продолжит контролировать федеральные проекты "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла" и "Реинжиниринг правил промышленного строительства".

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко досталось кураторство федерального проекта "Профессионалитет".

"Кураторы остальных федеральных проектов будут утверждены по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.