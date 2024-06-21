В России будет нацпроект, включающий разделы станкостроения и робототехники

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия будет развивать средства производства и автоматизации, в том числе станкостроение и робототехнику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день мы поддержали по поручению президента новую программу развития средств производства и автоматизации. Это национальный проект будет, в нем есть и проекты станкостроения, и робототехники, и по машиностроению", - сказал Мишустин в пятницу во время посещения Московского государственного технологического университета (МГТУ) "СТАНКИН".

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, добавил премьер, уже профессионально и на постоянной основе занимается этими вопросами, а с точки зрения образования - вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, которые курируют вопросы внедрения предметной части в программы обучения.

В свою альма-матер "СТАНКИН" Мишустин приехал в пятницу. В вузе он, в том числе, встретился со своими преподавателями.

Знакомясь с работой лаборатории центра технологической поддержки образования школьников, Мишустин подчеркнул, что необходимо не просто поощрять школьников, но и рассказывать о возможностях поступления в вузы передовой инженерной школы. "Потому что технологически промышленный суверенитет - это основа нашей государственности, и мы должны сделать все, чтобы молодое поколение выбирало в том числе инженерные специальности", - сказал премьер.

Посетил Мишустин и кафедру "Информационные технологии и вычислительная техника". Здесь ему показали русифицированный Макинтош, на котором он работал во время обучения, а также статью, которую в свое время написал Дмитрий Чернышенко - тоже выпускник университета.