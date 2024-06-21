Источник сообщил о задержании бизнесмена Новицкого по делу о мошенничестве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Бывший заместитель генерального директора компании "ФосАгро" Евгений Новицкий задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Новицкий задержан в рамках дела о мошенничестве на 48 часов до предъявления обвинения", - отметил собеседник агентства.

По его словам, вскоре следствие будет ходатайствовать об избрании Новицкому меры пресечения.

Источник сказал, что бизнесмен был задержан накануне сотрудниками спецслужб, а уголовное дело находится в производстве МВД.

В 1995-2005 годах Новицкий работал в АФК "Система". До января 2005 года являлся президентом корпорации, до февраля 2006 года занимал должность председателя совета директоров АФК, до 2013 г был членом совета. Владел рядом негосударственных пенсионных фондов.

Источник, знакомый с Новицким, сказал, что после введения в его отношении блокирующих санкций США в июне 2022 года Новицкий ушел с должности первого заместителя генерального директора "ФосАгро" и сосредоточился на личных проектах.