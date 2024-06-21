Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2023 год

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11 июля 2024 года.

На выплату дивидендов банк совокупно направит 752,1 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2023 год будет направлено 49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД.

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей).

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 2023 году составила 1 трлн 480,8 млрд рублей против 295,8 млрд рублей прибыли в 2022 году.

Сбербанк постепенно наращивает размер дивидендных выплат в абсолютном выражении. По итогам 2018 года банк заплатил дивиденды в размере 16,0 рублей на акцию, 2019 года - 18,7 рубля, 2020 года - 18,7 рубля, 2022 года - 25 рублей. По итогам 2021 года (то есть в 2022 году) кредитная организация дивиденды не платила.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Акционеры также избрали новый состав наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек (половина из них - независимые директора). Состав набсовета банк не раскрывает.

Ранее сообщалось, что набсовет Сбербанка может быть переизбран в прежнем составе. В список кандидатов для избрания в новый состав набсовета были включены все 14 кандидатур, предложенных к избранию на годовом собрании акционеров банка в 2023 году.

В список кандидатов был включен замглавы президентской администрации Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко (ранее их кандидатуры вносились в качестве представителей РФ), а также глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ "МИСИС" Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, замминистра финансов РФ Владимир Колычев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.