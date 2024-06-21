Мишустин назначил Елену Фастову первым замминистра сельского хозяйства

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства.

Соответствующее распоряжение подписано 20 июня 2024 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Фастова до этого назначения занимала пост замминистра сельского хозяйства.

Она родилась в 1970 году. Закончила Московский институт стали и сплавов, Российскую академию государственной службы при президенте РФ, Московский государственный авиационный институт (технический университет) "МАИ".

Кандидат экономических наук, имеет классный чин действительного государственного советника РФ 2-го класса.

Работала в коммерческих организациях. С 2000 по 2012 годы занимала должности в министерстве сельского хозяйства. С 2012 по 2018 годы - независимый консультант по управлению агропроектами. С июня 2018 года - заместитель министра сельского хозяйства. Курирует финансовый блок.

Ранее пост первого замминистра занимала Оксана Лут, назначенная министром сельского хозяйства.

Еще одним распоряжением правительства замминистра сельского хозяйства назначена Ксения Шевелкина. До этого назначения она занимала пост директора департамента развития сельских территорий Минсельхоза.