Потушен горевший с 9 июня мусорный полигон в Новороссийске

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось почти две недели спустя полностью ликвидировать возгорание на мусорном полигоне у села Борисовка, относящегося к городу Новороссийску в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание мусорного полигона у села Борисовка близ Новороссийска произошло 9 июня в 16:54 по московскому времени, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. метров.

10 июня открытое горение было ликвидировано.