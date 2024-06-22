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Потушен горевший с 9 июня мусорный полигон в Новороссийске

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось почти две недели спустя полностью ликвидировать возгорание на мусорном полигоне у села Борисовка, относящегося к городу Новороссийску в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание мусорного полигона у села Борисовка близ Новороссийска произошло 9 июня в 16:54 по московскому времени, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. метров.

10 июня открытое горение было ликвидировано.

Краснодарский край Новороссийск МЧС
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