ПИР-Центр и МГИМО презентовали ежегодник Security Index Yearbook 2024-2025

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Спрос на аналитические материалы о проблематике международной безопасности, связанной с Россией, высок "как никогда", говорится в представленном в четверг аналитическом издании Security Index Yearbook 2024-2025.

Ежегодник, совместно подготовленный ПИР-Центром и МГИМО МИД России, издан на английском языке, состоит из восьми частей, посвященных как глобальным проблемам, в том числе международному терроризму, контролю над вооружениями, новым видам оружия, кибердипломатии и безопасности космического пространства, так и взаимодействию России со странами "мирового большинства".

Ректор МГИМО, председатель редакционной коллегии ежегодника Анатолий Торкунов в предисловии к изданию отметил, что несмотря на то, что российскому академическому сообществу стало сложнее доносить до международной аудитории свою точку зрения по вопросам международной безопасности, "спрос на такие материалы как никогда высок".

"Security Index Yearbook обращен прежде всего к иностранным читателям, преследуя одновременно и строго научную, и научно-дипломатическую цель – рассказать иностранным читателям о российских исследованиях по международной безопасности", - подчеркнул Торкунов, отметив, что работа исследователей имеет "косвенное, но существенное влияние" на политическое планирование, а также в прошлом не раз способствовала разрешению международных конфликтов.

В свою очередь главный редактор Security Index Yearbook, директор ПИР-Центра Владимир Орлов пишет, что издание "выходит в примечательное время", когда на Западе внешнюю и оборонную политику России "очерняют и замалчивают", однако ""спрос" на проблематику международной безопасности, связанную с Россией и ее политикой, велик как никогда".

По его словам, "стремление понять логику России, ее интересы, ее представления о безопасности очень высоко".

В ежегоднике представлены аналитические материалы 31 автора: российских экспертов в области международных отношений, глобальной и региональной безопасности, действующих и бывших дипломатов.

"Издание Ежегодника ПИР-Центра совместно с МГИМО МИД России Security Index Yearbook представляется особенно актуальным в нынешней сложной обстановке, когда даже неформальные контакты между российскими экспертами-международниками и их западными коллегами сведены к минимуму, а место объективной и качественной аналитики все чаще занимает политически ангажированная публицистика, а то и просто пропаганда", - заявил один из авторов Security Index Yearbook, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По мнению Кортунова, издание сможет найти читателей как в аналитическом сообществе, так и среди дипломатов, политиков и чиновников, готовящих практические решения в сфере безопасности.