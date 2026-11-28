Восстановлено отключенное из-за аварии электроснабжение на Ставрополье

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение населенных пунктов Предгорного округа Ставропольского края, нарушенное в субботу из-за возгорания на трансформаторной будке, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

Как он написал в своем канале в Max, подключены все абоненты в хуторе Быкогорка и поселке Железноводский.

Ранее Бондаренко сообщал, что в вышеуказанных населенных пунктах округа произошло аварийное отключение электроэнергии из-за возгорания на трансформаторной будке. Без электроснабжения оставались порядка 1,5 тыс. абонентов.