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Двое детей утонули в реке в ставропольском Новоалександровске

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следователи СКР выясняют обстоятельства утопления детей в реке в Новоалександровске (Ставропольский край) вечером в четверг, сообщил глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов.

"Вечером 27 июня в Новоалександровске трое мальчиков, находясь без присмотра недалеко от дома, упали в реку Расшеватка и начали тонуть. Детей достала из воды находившаяся неподалеку женщина. При этом двух мальчиков спасти не удалось. Один ребенок 3 лет в настоящее время в тяжелом состоянии находится в больнице", - написал Колтунов в своем телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Колтунов призвал во избежание трагических случаев гибели не допускать бесконтрольные прогулки детей вблизи водоемов.

Ставропольский край СКР Новоалександровск
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