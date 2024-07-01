ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и вводит надбавки для автокредитов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Банк России с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и впервые устанавливает надбавки по автокредитам.

Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

В частности, ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 25% до 40% и устанавливает надбавки по автокредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%.

Как отмечал ЦБ, надбавки позволят к концу 2024 года сформировать буфер капитала в размере около 7% портфеля необеспеченных потребительских кредитов (4% на 1 апреля 2024 года) и около 3% портфеля по автокредитам. Увеличение надбавок будет способствовать снижению доли рискованных кредитов и повышению устойчивости банков в случае роста потерь по таким кредитам.

По данным ЦБ, в мае темп роста потребительского кредитования ускорился до 2% с 1,8% в апреле, а всего с начала года прирост составил уже почти 8%, что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы роста автокредитов выросли в мае на 5% против 4% в апреле, за пять месяцев прирост составил 21,6%.