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В ЦБ допустили пересмотр в июле прогноза по инфляции вместе с траекторией ставки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Банк России в июле может повысить прогноз по инфляции на 2024 год и, возможно, по средней ключевой ставке.

"С учетом факта – у нас факт (инфляция - ИФ) идет выше прогноза, соответственно, он (прогноз - ИФ) будет пересмотрен. Я думаю, что по инфляции и, возможно, по ставке. Судя по фактическим данным, она (инфляция - ИФ) идет выше, чем прогноз", - сообщила советник председателя Банка России Ксения Юдаева журналистам в рамках Летней макроэкономической школы.

Отвечая на вопрос, когда годовая инфляция в РФ может достичь пика, она сказала: "Давайте дождемся нового прогноза и обсудим".

Оценить, начал ли реализовываться альтернативный сценарий с повышением ставки ЦБ, можно будет к следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля, отметила Юдаева. Это заседание будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 7 августа.

"У нас будет следующее заседание, на котором мы как раз посмотрим на всю информацию, к тому времени которая появится, и обсудим, вступили ли мы в него (альтернативный сценарий - ИФ) или нет", - заявила она.

"Между заседаниями, когда мы всю информацию а) еще не получили б) не проанализировали, такого рода заявления мне делать сложно", - отметила советник главы ЦБ.

Она подчеркнула, что еще достаточно времени для анализа поступающей информации.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год составляет 4,3-4,8%. Банк России ожидает, что она вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно апрельскому прогнозу ЦБ, составляет 15-16%, на 2025 год – 10-12%, на 2026 год – 6-7% (этот диапазон ранее оценивался как нейтральный).

ЦБ ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

ЦБ РФ Банк России
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