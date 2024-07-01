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В ЦБ ожидают, что волатильность рубля снизится по мере подстройки к новой инфраструктуре

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля сейчас более волатилен из-за подстройки к новой инфраструктуре, по мере завершения этого процесса ситуация нормализуется, считает советник председателя Банка России Ксения Юдаева.

"Что касается курса, там, конечно, есть факторы достаточно высокой валютной выручки в моменте, которая продается, может быть, пониженного спроса на импорт", - объяснила Юдаева наблюдающееся укрепление курса рубля.

"Сейчас курс немножко более волатильный, он подстраивается к новой инфраструктуре, к новой фрагментации, которая на рынке произошла. Соответственно курс под нее подстраивается - он может быть более волатильным. Я думаю, что со временем ситуация нормализуется, курс опять станет менее волатильным, как мы с вами видели при таких изменениях структуры рынка в начале 2022 года", - сообщила Юдаева журналистам в рамках Летней макроэкономической школы.

Сколько времени займет подстройка, сейчас предсказать нельзя, отметила она. "Какое-то время займет. Я не думаю, что годы и даже в общем вряд ли много-много кварталов", - подчеркнула советник главы ЦБ.

Ксения Юдаева ЦБ РФ Банк России
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