Штормовой ветер повалил деревья в Петербурге

Фото: ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Петербург в понедельник вечером накрыла непогода, порывы ветра достигают штормовых отметок.

"Порывы ветра на Центральном участке ЗСД (Западный скоростной диаметр - ИФ) достигают 31 м/с, (также наблюдаются - ИФ) интенсивные осадки", - сообщается в телеграм-канале ЗСД.

Непогода бушует в разных районах Петербурга, передают корреспонденты "Интерфакса". Так, в Красногвардейском районе ветер валит деревья, в том числе одно упало на трамвайные пути. В Пушкинском районе штормовой ветер сносит торговые палатки, срывает обшивку с многоэтажных домов. А в Невском районе, судя по кадрам, снятым очевидцами, рухнул строительный кран.

Как сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта Пулково), в течение 25 минут в аэропорту города действовал режим "гроза над аэродромом". По решению авиакомпаний три воздушных судна ушли на запасные аэродромы. В настоящее время рейсы выполняются согласно расписанию.

В ближайших к Петербургу районах Ленинградской области погода аналогичная.