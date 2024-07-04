Военный суд в Москве арестовал комбрига ВДВ по делу о мошенничестве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд в Москве по ходатайству следствия арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады, гвардии полковника Артема Городилова, задержанного по уголовному делу о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Городилова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 августа 2024 года", - говорится в решении суда.

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

Городилову вменятся особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение офицеру в настоящее время не предъявлено.

О задержании Городилова ранее сообщила газета "Коммерсантъ". По информации издания, полковник был задержан в Рязани, после чего его доставили в Москву для проведения следственных действий.

Городилов, по данным СМИ, ранее занимал должность начальника штаба и командира 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского, а затем - командира Уссурийского отдельного соединения ВДВ. Включен в санкционные списки США.

Следствие до настоящего времени официально не комментировало уголовное дело в отношении офицера.