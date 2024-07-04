Поиск

Военный суд в Москве арестовал комбрига ВДВ по делу о мошенничестве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд в Москве по ходатайству следствия арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады, гвардии полковника Артема Городилова, задержанного по уголовному делу о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Городилова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 августа 2024 года", - говорится в решении суда.

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

Городилову вменятся особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение офицеру в настоящее время не предъявлено.

О задержании Городилова ранее сообщила газета "Коммерсантъ". По информации издания, полковник был задержан в Рязани, после чего его доставили в Москву для проведения следственных действий.

Городилов, по данным СМИ, ранее занимал должность начальника штаба и командира 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского, а затем - командира Уссурийского отдельного соединения ВДВ. Включен в санкционные списки США.

Следствие до настоящего времени официально не комментировало уголовное дело в отношении офицера.

ВДВ Москва Артем Городилов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение боевиков в Дагестане

Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане

Путин заявил о готовности России начать производство ракет СМД

Путин не видит смысла обращаться к Раде по вопросу урегулирования конфликта с Украиной

Путин не видит смысла обращаться к Раде по вопросу урегулирования конфликта с Украиной

Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store

Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store

Глава комитета ГД заявил, что в осенний призыв будут в основном использоваться бумажные повестки

Глава комитета ГД заявил, что в осенний призыв будут в основном использоваться бумажные повестки

Захарова отказалась комментировать возможность возвращения посла Антонова из США

"Почта России" обсуждает с ВТБ передачу ему доли в Почта банке

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за границу

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за границу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });