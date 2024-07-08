ФАС выдала предупреждение "Якутуглю" за уклонение от поставок угля Нерюнгринской ГРЭС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение АО ХК "Якутуголь" (входит в группу "Мечел") в связи со злоупотреблением доминирующим положением при поставках угля. Об этом сообщает сайт ФАС.

"Компания уклонялась от поставки угля на Нерюнгринскую ГРЭС, оборудование которой запроектировано на сжигание марки угля "К" Нерюнгринского месторождения. В действиях "Якутуголь" выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением", - сказано в пресс-релизе.

Компания должна в течение 30 дней рассмотреть заявки владельца ГРЭС и не отказывать или уклоняться от заключения договора, а также разработать и утвердить торговую политику.

"Якутуголь" является одной из крупнейших угледобывающих компаний России, объединяет разрезы "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительную фабрику и сервисные предприятия.

Нерюнгринская ГРЭС (входит в АО "Дальневосточная генерирующая компания") расположена в Южной Якутии, является одной из крупнейших тепловых электростанций Дальнего Востока. На данный момент ее мощность составляет 570 МВт. Основное топливо - каменный уголь Нерюнгринского месторождения. Станция состоит из трех энергоблоков, смонтированных в 1980-х годах.