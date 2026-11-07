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Несколько жилых домов пострадало в Саратове из-за атаки БПЛА

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении нескольких жилых домов в Саратове в результате атаки БПЛА.

"На территории Саратова из-за атаки вражеских БПЛА пострадало несколько жилых домов, погибших нет," - написал Бусаргин в своем канале в Мах в субботу.

Он отметил, что механизм оказания помощи владельцам имущества в таких случаях уже отработан.

"На место уже направлены специалисты администрации для оценки ущерба. Для граждан открыт оперативный штаб на базе администрации Заводского района. Поручено организовать также работу горячей линии", - добавил губернатор.

Ранее Бусаргин сообщал, что в Саратовской области подверглись атаке БПЛА объекты гражданской инфраструктуры.

Роман Бусаргин Саратовская область Саратов
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