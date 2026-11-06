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Путин обсудил с СБ РФ предстоящие 10 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в ОАЭ

Путин обсудил с СБ РФ предстоящие 10 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в ОАЭ
Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби состоятся во вторник, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах, за что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов", - сказал Путин в начале совещания с постоянными членами Совбеза.

Он подчеркнул, что руководство ОАЭ последовательно помогает России в поиске решения по разрешению украинского кризиса, в решении гуманитарных вопросов, связанных с гуманитарными обменами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что трехсторонняя встреча Россия - США - Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября. По его словам, предстоящие трехсторонние переговоры будут посвящены обсуждению вопросов безопасности, гарантиям безопасности и пройдут за закрытыми дверями.

Владимир Путин Совбез ОАЭ Абу-Даби Украина
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Путин обсудил с СБ РФ предстоящие 10 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в ОАЭ

 Путин обсудил с СБ РФ предстоящие 10 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в ОАЭ

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