Помещения коммерческих предприятий пострадали при атаке ВСУ в Орле

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждениях складов и производственных помещений предприятий в ходе атаки ВСУ в областном центре.

"Сегодня ночью над Орловской областью уничтожены три ракеты и два БПЛА противника. В ходе террористической атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в городе Орле, а также три частных домовладения в районах региона", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

Возгорание устранено, пострадавших нет, сообщил Клычков.

Он отметил, что на местах происшествий работают экстренные службы и правоохранительные органы. Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений.

Ночью Клычков сообщил, что в результате отражения массированной ракетной атаки ВСУ частично пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе города Орла.