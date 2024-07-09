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Мишустин посетит выставку Иннопром в Екатеринбурге

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин 9 июля выступит на главной стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса" в рамках XIV международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства.

В работе стратегической сессии примут участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель кабинета министров Киргизии - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, говорится в сообщении.

В графике Мишустина также встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В мероприятиях поездки также примут участие зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

правительство РФ Михаил Мишустин Иннопром
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