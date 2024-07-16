Бывший самарский губернатор Азаров назначен советником гендиректора "Ростеха"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о своем назначении на должность советника генерального директора "Ростеха".

"Я являюсь советником генерального директора госкорпорации "Ростех", Сергея Викторовича Чемезова", - сказал Азаров журналистам.

Он также сообщил о совместных рабочих планах с временно исполняющим обязанности главы региона Вячеславом Федорищевым.

"Есть конкретные проекты, но есть и в целом перспективы сотрудничества", - уточнил Азаров.

Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года. 9 сентября 2018 года он победил на досрочных выборах главы региона и был переизбран 10 сентября 2023 года. В мае чиновник объявил об отставке.

Азаров родился в 1970 году в Куйбышеве (ныне Самара), получил образование в Самарском государственном техническом университете и Бузулукском финансово-экономическом колледже. С 1995 по 2006 год работал на управленческих должностях в нескольких промышленных предприятиях.

Политическая карьера Азарова началась в 2006 году с должности первого заместителя главы Самары. С 2010 по 2014 годы был главой Самары, а в 2014 году стал сенатором от Самарской области в Совете Федерации.