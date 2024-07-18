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В новых регионах выплаты по программе "Земский доктор" будут удвоены

В новых регионах выплаты по программе "Земский доктор" будут удвоены
Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Размер выплат для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах России будет увеличен вдвое.

Как следует из сообщения правительства, размер выплаты для врачей - до 2 млн рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестёр - до 1 млн рублей.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, смягчающее условия получения компенсаций для медицинских работников в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Теперь в течение срока действия договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты у медработников появилась возможность однократно сменить место работы - перейти в другую медицинскую организацию, расположенную в сельской местности или в одном из малых городов в пределах одного региона. Ранее для получения господдержки медработники должны были заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать в нём не менее пяти лет.

Мишустин в ходе заседания правительства в четверг отметил, что такие решения станут хорошим стимулом для медиков, чтобы оставаться в небольших населённых пунктах и оказывать квалифицированную помощь и давать консультации местным жителям.

Всего в 2024 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрено около 6 млрд рублей, отмечается на сайте правительства.

Михаил Мишустин правительство Земский доктор
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