Минэнерго надеется на сохранение уровня приоритетности жд-перевозок для нефтепродуктов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго ведет переговоры с Минтрансом и РЖД о сохранении с сентября уровня приоритетности нефтепродуктов для перевозки по железной дороге, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов на круглом столе в Совете Федерации.

"Наверное, могу сказать, еще решение не принято, поэтому я аккуратно... прорабатываем...Вы знаете, у нас есть сегодня у нефтеналивных грузов приоритет по железной дороге. Это была колоссальная проблема, потому что мы даже недопроизводили, потому что не могли вывезти. Сегодня этого нет", - сказал он.

По его словам, из-за сбоев в транспортировке нефтепродуктов возникают локальные проблемы и сбои, которые накладываются на период ремонтов. "То есть где-то у нас традиционный ремонт, и мы не можем зимой ремонтироваться, а ремонтируемся летом. И вот если где- то сбои по транспорту, то это немного влияет", - добавил Рубцов.

"Мы очень рассчитываем, что этот приоритет продлится. Мы хотим, чтобы в нормальном режиме, не надо возить на сверхскорости, в нормальном, понятном для потребителя режиме, нужно, чтобы мы производили и вывозили. Здесь большая работа ведется с Минтрансом, РЖД", - резюмировал представитель Минэнерго.

Как сообщалось, в апреле ОАО "РЖД" подняло перевозки нефтепродуктов в третью очередь приоритета временных правил перевозок.

Временные правила перевозок по сети РЖД устанавливают основные принципы очередности грузоперевозок на время приостановки действия правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре ж/д транспорта общего пользования (ПНД). Обновленная редакция ПНД должна вступить в силу в сентябре 2024 г.