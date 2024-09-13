Дмитрий Патрушев поручил изучить повышение приоритета перевозок удобрений по ж/д

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил РЖД и профильным ведомствам проработать возможность повышения приоритетности перевозок удобрений на постоянной основе. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера после отраслевого совещания, которое он провел в Череповце.

"Минтрансу совместно с РЖД принять меры для обеспечения их (удобрений - ИФ) бесперебойных поставок аграриям. Вместе с ФАС и Минпромторгом проработать возможность повышения приоритетности перевозок удобрений на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Также Патрушев поручил Минсельхозу совместно с Минпромторгом до конца октября утвердить стратегический план по приобретению минеральных удобрений регионами до 2030 года.

В весны действуют временные правила перевозок по сети РЖД, которые устанавливают очередность грузоперевозок на время приостановки действия правил недискриминационного доступа к ж/д инфраструктуре (ПНД). Действие временных правил истекало 1 сентября, однако было продлено до конца текущего года.

По временным правилам, очередность вывоза удобрений по железной дороге с апреля была повышена с 9-10-й (в зависимости от направления) до третьей, писали "Ведомости" со ссылкой на протокол заседания правления РЖД. Эту информацию подтверждал собеседник "Интерфакса", знакомый с решением.