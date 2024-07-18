В Томской области мигрантам запретили работать в такси, общепите и образовании

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал постановление, которым ограничил в регионе деятельность трудовых мигрантов. В Telegram он отметил, что это "коллегиальное решение", которое предварительно обсудили "на антитеррористической комиссии при непосредственном участии представителей национальных диаспор".

С 1 ноября в регионе иностранцы с трудовыми патентами не смогут работать в сферах производства продуктов питания и готовых блюд, розничной торговли; перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте; гостиничного и ресторанного бизнеса, по подбору персонала, обеспечения безопасности; общего, среднего профессионального и высшего образования; физкультуры и спорта.

В связи с этим Мазур попросил предприятия "заблаговременно привести свои штаты в соответствии с новыми правилами".

Он подчеркнул, что регион будет развивать кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона за счет отечественных специалистов, с помощью таких проектов, как "Первая профессия", "Профессионалитет", "Передовые инженерные школы".