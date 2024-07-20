В Ялте восстановлено электроснабжение

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу электричества в Ялте, нарушенное аварией на подстанции, сообщили в субботу в администрации города.

"Сотрудники "Крымэнерго" устранили аварию на высоковольтном кабеле ПС Дарсан на ул. Ореховая. В настоящее время производится перераспределение нагрузки в электрических сетях для повышения надежности электроснабжения", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

Электроснабжение центра Ялты было нарушено в четверг вечером из-за выхода из строя высоковольтного кабеля. По данным главы Крыма Сергея Аксенова неполадки коснулись около 40 трансформаторных подстанций. Мэр Ялты Янина Павленко сообщала, что без света находились 3,6 тысячи абонентов. Часть потребителей включили в сеть в пятницу вечером, еще часть - утром в субботу.

На Юге России в связи с аномальной жарой наблюдаются перебои в подаче электричества. В Крыму и Севастополе графики действуют со вторника.